Энергетика
Как могут измениться цены на бензин летомRT на русском 12:51
Как могут измениться расценки на АЗС до конца лета — в материале RT. В начале лета ситуация с розничными ценами на бензин вновь привлекла внимание общественности и представителей власти.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Вашингтон
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено в 13:52
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Игры
Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС
Обновлено в 10:45
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию
Семьи детей, пострадавших при падении из кабины аттракциона в московском парке «Сокольники», получат компенсацию.
Обновлено в 10:29
Экономика
Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов
Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру
Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.
Обновлено в 11:29
Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
«Торонто» обменял форварда Марло в «Каролину»
«Торонто» обменял 39-летнего нападающего Патрика Марло в «Каролину», которая также получила пик первого раунда 2020 года (при условии, что он будет вне топ-10; если окажется в топ-10, то перенесется на 2021-й), а также пик седьмого раунда 2020 года.
Обновлено в 13:56
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Под Пензой произошло массовое ДТП, погибли несколько человек
В субботу, 22 июня, на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 11:13
Транспорт
Из-за непогоды в Шереметьево отменили 20 рейсов
Обновлено в 08:14
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями
Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36