Как могут измениться цены на бензин летомRT на русском 12:51

Как могут измениться расценки на АЗС до конца лета — в материале RT. В начале лета ситуация с розничными ценами на бензин вновь привлекла внимание общественности и представителей власти.

Как могут измениться цены на бензин летом

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Происшествия Под Пензой произошло массовое ДТП, погибли несколько человек В субботу, 22 июня, на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.