Происшествия

Названа причина взрывов на заводе в ДзержинскеРоссийская газета 06:05

Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
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В Дзержинске за медпомощью из-за взрыва на заводе обратились 27 человек

ФедералПресс07:27

Число пострадавших в Дзержинске возросло до 27

Newsroom2407:23

Два человека пропали без вести, 27 пострадали при взрывах в Дзержинске Нижегородской области

Якутия 2408:03

Страшные кадры: очевидцы публикуют видео мощных взрывов в Дзержинске

Вести.Ru07:34

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38 человек

РИА Новости08:22

Власти не подтвердили данные о пропавших без вести из-за ЧП в Дзержинске

Интерфакс08:08

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38

ТАСС08:43
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Футбол

Рамос отреагировал на смерть Рейеса

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:36
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Наука

Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые

Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

США разместят в Польше дополнительные войска

США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, пишет Financial Times.
Обновлено в 07:01
Общество

В Саратове из-за мышиной лихорадки отменили заезды детей в лагеря

Обновлено в 07:13
Наука

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Обновлено в 06:49
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Общество

В России супруги смогут написать совместное завещание

Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы

«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Apple решила отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Культура

Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта

«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено вчера в 19:31
Футбол

Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильных

Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню.
Обновлено в 07:45
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Фанаты «Тоттенхэма» столкнулись с полицией перед финалом Лиги чемпионов

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Северный флот отмечает день рождения торжественными митингами

Традиционно день рождения военнослужащие всех объединений и соединений СФ встречают торжественными митингами, парадами и подъемом Военно-морского флага на кораблях.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Авто

Новый BMW X6 M50i Spied покоряет Нюрбургринг

В Сети появилось шпионское видео, на котором тестовая версия X6 M50i Spied проходит тестовые испытания на знаменитом треке Нюрбургринг.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Футбол

«Арсенал» рассматривает возможность продажи Озила

Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 04:26
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