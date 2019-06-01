Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в ДзержинскеРоссийская газета 06:05
Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Читать в источнике
Оценить258
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Футбол
Рамос отреагировал на смерть Рейеса
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:36
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17
Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Наука
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
Ранее палеонтологи считали, что они слишком хрупкие для того, чтобы пробить кость – однако ученые ошибались.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
США разместят в Польше дополнительные войска
США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск, пишет Financial Times.
Обновлено в 07:01
Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Общество
В России супруги смогут написать совместное завещание
Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы
«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Культура
Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта
«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильных
Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню.
Обновлено в 07:45
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Фанаты «Тоттенхэма» столкнулись с полицией перед финалом Лиги чемпионов
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Северный флот отмечает день рождения торжественными митингами
Традиционно день рождения военнослужащие всех объединений и соединений СФ встречают торжественными митингами, парадами и подъемом Военно-морского флага на кораблях.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Авто
Новый BMW X6 M50i Spied покоряет Нюрбургринг
В Сети появилось шпионское видео, на котором тестовая версия X6 M50i Spied проходит тестовые испытания на знаменитом треке Нюрбургринг.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Футбол
«Арсенал» рассматривает возможность продажи Озила
Действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. Сейчас Озил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 04:26