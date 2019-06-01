Происшествия
На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрывТК Звезда 05:52
На заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» в Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточняет, что сохраняется опасность повторных взрывов.
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с чего всё началось
В НИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона. "По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.Интерфакс05:35
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