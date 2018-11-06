Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожанВедомости вчера в 16:29

Оператор указывает, какой транспорт предпочитают жители, чтобы чиновники настроили светофоры, сделали развязку и расширили магистрали, говорит представитель Tele2. С 2015 г. ДИТ передает данные операторов Институту Генплана Москвы – для отдельных проектов, сообщил представитель института.
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Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт.
Ведомостивчера в 16:29

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Мэрия Москвы потратила ₽516 млн на покупку данных о передвижениях горожан

РБК03:41

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Ведомостивчера в 16:29

Геоаналитика помогает властям Москвы совершенствовать городской транспорт и инфраструктуру

РИАМО01:51

Столичные власти покупают у мобильных операторов данные о перемещениях жителей города

Эхо Москвы03:00

Власти Москвы следят за жителями при помощи sim‐карт. Зачем они покупают данные у сотовых операторов

Телеканал 360°вчера в 18:22

Мэрия Москвы потратила 516 миллионов рублей на слежение за перемещениями горожан

Snob.ruвчера в 18:10

«Ведомости»: власти Москвы следят за горожанами с помощью сотовых операторов

Коммерсантъ02:24
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Происшествия

В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Транспорт

Выхлопную трубу заткнут новым штрафом

Обновлено вчера в 17:06
Спорт

Биатлонист Никита Поршнев выиграл золотую медаль на Универсиаде

Поршнев преодолел дистанцию за 52 минуты 16,9 секунды, допустив два промаха. Серебро завоевал ещё один российский биатлонист Эдуард Латыпов.
Обновлено в 03:51
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможной полной потере газового транзита

Глава национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что украинская газотранспортная система станет невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Космос

РФ может создать сверхтяжелую ракету для исследования Луны к 2028 году

Обновлено в 03:59
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Общество

Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
Обновлено в 04:04
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено вчера в 14:35
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Захарова: дело Скрипалей доведут до конца

История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Восьмого марта в московском регионе потеплеет до плюс 8

Собеседник агентства добавил, что оттепель продолжится, как минимум, до 9 марта - в субботу в столичном регионе ожидается местами до 9 градусов тепла.
Обновлено в 03:38
Энергетика

Украина снизила импорт газа из Европы на 20% с начала года

В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:48
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Общество

В Чечне появится «женское такси»

Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Технологии

Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay

Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay.
Обновлено в 02:44
Политика

Путин принял приглашение посетить Катар

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита будут согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:56
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Обновлено в 01:31
Происшествия

Замначальника УМВД Бердска задержали по делу о продаже вещдоков

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Медведев назначил Костареву замглавы Минстроя РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татьяну Костареву, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 03:44
Спорт

Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»

В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Орешкин хотел бы поработать президентом

Министр экономического развития страны Максим Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Политика

Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55
Политика

Болтон предостерёг от попыток помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил ответом Вашингтона в случае попыток помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Обновлено вчера в 21:59
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