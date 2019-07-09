Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления ПутинаРИА Новости 15:24

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
Московский Комсомолец09:58

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СМИ: мать оскорбившего Путина ведущего удивлена скандалом

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Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

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СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина

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Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

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Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына

Lenta.ru14:23

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Газета.Ru18:22
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Политика

Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ

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В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
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Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
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В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 22:21
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Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Общество

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
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Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено в 20:11
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Алессандра Амбросио утопает в любви с горячим бойфрендом

Судомодель проводит свой отпуск в Испании на самом горячем острове — Ибица. Алессандра отдыхает вместе со своим возлюбленным Николо Одди.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
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Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
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Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 2 млн рублей

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Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.
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В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
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ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
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Зеленский отменил парад на День независимости Украины

17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено в 12:10
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