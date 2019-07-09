Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления ПутинаИнфорос 01:53

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
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с чего всё началось

Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
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Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына

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РБКвчера в 17:59

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

РИА Новостивчера в 15:24

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URA.Ruвчера в 16:10

Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Московский Комсомолецвчера в 09:58
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Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган

В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
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Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
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Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
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Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды

Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Экономика

Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов

В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
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Политика

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Следственное управление ФСБ предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Политика

Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины

Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
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Кино

Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа

В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Технологии

В России разработали беспилотный трактор

Как сообщали ранее «Кубанские новости», в России разрабатывают новые скоростные бронемашины для морпехов.
Обновлено в 03:39
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Пентагон потратил $1,2 млрд на военный парад в День независимости

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Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
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Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено вчера в 05:50
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Озвучены версии гибели российской гандболистки в Польше

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Баклажан назвали главным «овощем долголетия»

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Названы топ-10 самых популярных автомобилей в онлайн-продажах

Обновлено в 01:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
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Политика

Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад

Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
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Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
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Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку

Обновлено в 03:11
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