Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления ПутинаИнфорос 01:53
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
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с чего всё началось
Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.Московский Комсомолецвчера в 09:58
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