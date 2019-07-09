Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

с чего всё началось

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

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