Футбол
Началась продажа билетов на Евро-2020Sport24.ru 08:19
Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Обновлено в 01:27
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Политика
Тимошенко провела переговоры с Зеленским
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с призывом создать коалицию в Верховной раде после проведения внеочередных парламентских выборов, писал News.ru.
Обновлено в 12:48
Спорт
Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца
Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.
Обновлено в 10:24
Футбол
Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»
Новичок «Реала» нападающий Лука Йович рассказал об адаптации в мадридском клубе.
Обновлено в 12:15
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Школьники подожгли траурные венки от Вечного огня и убежали
В городе Серове, Свердловская область, двое детей подожгли венки у Вечного огня. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Происшествия
Очевидцы засняли на видео черный дым в районе Сестрорецка
Водители из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" около 18 часов 12-го июня сообщили о пожаре возле Горской.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 11:45
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Умершего в СИЗО Цапка заметили на улице в Сочи
Обновлено в 07:55
Происшествия
Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка
Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Японский внедорожник Suzuki Jimny планируется собирать в Индии для экспортных нужд
В целях увеличения объемов производства Suzuki Jimny японская компания приняла решение наладить выпуск этой модели в Индии.
Обновлено в 08:25
Общество
В финале детского «Голоса» победили боты
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 11:17
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Теннис
Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме
Евгения 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Обновлено в 09:39