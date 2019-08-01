Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT. В Аргентине разгорается серьёзный финансовый кризис. С начала августа главный фондовый индекс страны Merval рухнул на 44%, что стало самым низким значением за последние два года.

Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны

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