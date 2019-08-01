Финансы
RT на русскомКак кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны
Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT. В Аргентине разгорается серьёзный финансовый кризис. С начала августа главный фондовый индекс страны Merval рухнул на 44%, что стало самым низким значением за последние два года.
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Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Политика
Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши
Зеленский на странице в Facebook отметил, что в отношениях Украины и Польши "не оттепель", а прорыв.
Народные новости 19:17
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси
В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Авто
Представлен восстановленный McLaren F1
McLaren F1 на шасси № 63 будет показан на выставке Hampton Court Concours d'Elegance в Великобритании.
Тарантас Ньюс 05:42
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Армия и оружие
80 лет назад началась Вторая мировая война
Парламентская газета 18:12
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Политика
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru вчера в 23:15
Космос
Дайджест: самые читаемые новости за август на Хайтек+
Нассим Талеб поговорил с корреспондентом Хайтек+ во время чемпионата WorldSkills.
Хайтек+ 06:06
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Политика
США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2»
США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер
В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).
Коммерсантъ 14:39
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Теннис
Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на US Open
Sportbox.RU 15:45
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 02:55
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
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Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru 11:00
Наука
Первые люди в Северной Америке поселились примерно 16 тысяч лет назад
Ученые-археологи обнаружили на территории штата Айдахо (Соединенные Штаты Америки) следы людей, которые предположительно стали первыми древними поселенцами Северной Америки.
Ugpressa.ru 17:30
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41