Финансы

RT на русскомRT на русскомКак кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны

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Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT. В Аргентине разгорается серьёзный финансовый кризис. С начала августа главный фондовый индекс страны Merval рухнул на 44%, что стало самым низким значением за последние два года.
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Аргентина на грани дефолта

ИА REX08:20

Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны

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