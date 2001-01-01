Экономика
Как изменятся налоговые льготы в СПИК 2.0Коммерсантъ 17:49
В рамках новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0) инвесторы смогут претендовать на ряд налоговых льгот. Среди региональных налогов это обнуление ставки налога на прибыль, снижение налогов на землю, имущество и транспорт, среди федеральных — только ставки налога на прибыль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено в 17:38
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям
Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
После официального развода Марат Башаров продолжает жить с женой
На днях журналисты позвонили актеру домой, чтобы расспросить о разводе, но Башаров вдруг заявил, что он ничего об этом не знает. — заявил актер передаче «Ты не поверишь!».
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.
Обновлено в 18:06
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
В день тишины Зеленского покажут не как кандидата
Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Религия
Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса
Обновлено в 14:51
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о своей госпитализации
Жена известного продюсера «Утренней звезды» Юрия Николаева, да и сам знаменитый телеведущий опровергли, повзвившуюся накануне в СМИ информацию о госпитализации.
Обновлено в 17:45
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Общество
В столице ожидается возвращение зимы
По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено в 03:58
Культура
Состоялась венская премьера спектакля «Барышников/Бродский»
Последние три дня – на «Барышникова/Бродского» – спектакль, в котором легендарный танцовщик встречается со своим другом-поэтом.
Обновлено в 13:36
Наука
Создан ДНК-компьютер с возможностью перепрограммирования
Издание Nature опубликовало статью, в которой описывается ДНК-компьютер. При этом его можно перепрограммировать под различные задачи.
Обновлено в 11:24
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Общество
Червь сомнения: Продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов
В 2017 году вступил в силу технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции», но для плавного перехода к его требованиям и адаптации предпринимателей к новым условиям установлены переходные положения.
Обновлено в 17:01
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Нетаньяху отправился на переговоры с Трампом в Вашингтон
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:06
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Футбол
Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16