С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Общество В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика Жириновский назвал причину пожаров в Сибири Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.

Баскетбол ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Политика Порошенко: «Медведчук при мне голову не мог поднять» Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Армия и оружие Четверо мирных жителей погибли при обстреле Алеппо Жертвами обстрела стали четверо местных жителей, в том числе двое детей.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России Ранее Президент РФ Владимир Путин распорядился освобождать от уплаты налогов физлиц во время ипотечных каникул.

Здоровье ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.

Общество В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.