С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

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