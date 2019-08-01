Экономика
Как изменится жизнь россиян с 1 августаКоммерсантъ 02:18
С августа 2019 года в России вступает закон, по которому работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Изменения ждут также работающих пенсионеров — у них повысится пенсия.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
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