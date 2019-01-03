Финансы

Как изменится курс рубля в 2019 году
Rambler News Service
вчера в 07:31

В Промсвязьбанке ожидают, что курс рубля к доллару будет находиться на уровне 70 рублей за доллар во втором-четвёртом кварталах 2019 года. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, первый квартал 2019 года может сложиться для рубля нейтрально, возможно, умеренно позитивно.
Rambler News Serviceвчера в 07:31
с чего всё началось

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основным негативным фактором влияния на национальную валюту останется риск дальнейшей реализации и усиления западных санкций, отмечает он.
Российская газета03 января в 05:08

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Как изменится курс рубля в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 07:31

Что ждёт рубль в 2019 году

News.ruвчера в 02:22

Эксперты дали прогноз относительно курса рубля на 2019 год

Российский Диалог03 января в 06:40

Каким будет курс доллара в 2019 году

Владивосток-Новости03 января в 19:16

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

RT на русском03 января в 11:52

Во что вложить деньги в 2019 году: от депозитов до недвижимости

Комсомольская правда03 января в 17:00

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

Российская газета03 января в 05:08
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Хоккей

Сборная России сыграет с швейцарцами за третье место на МЧМ

Обновлено вчера в 23:47
Хоккей

Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ по хоккею

Молодеждная сборная России по хоккею проиграла американской команде в полуфинале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 23:05
Кино

Умер народный артист Иван Бортник

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

Обновлено вчера в 16:22
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Обновлено вчера в 17:55
Футбол

Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек

Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 00:22
Политика

Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей

Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас

Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Хоккей

Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами

Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи

На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов

Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси "Суси Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

На острове Сайпан задержали гражданина РФ по запросу ФБР

По запросу ФБР на острове Сайпан задержан российский гражданин Дмитрий Макаренко, сообщает The Guam Daily Post.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено вчера в 16:43
Космос

«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено 03 января в 02:57
Происшествия

В Польше пять человек погибли при прохождении квеста

В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:50
Хоккей

Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

"Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей

Денисенко назван лучшим игроком сборной России в матче с США

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:50
Хоккей

Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США

После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске

Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено вчера в 07:25
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