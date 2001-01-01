Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделеРБК вчера в 11:37
После нескольких дней роста рубль подешевел к доллару и европейской валюте. В пятницу, 19 апреля, курс доллара упал на 0,17%, до ₽64,1 за $1. Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
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Эксперты дали прогноз по изменению курсов доллара и евро на следующей неделе
Бизнес-новости в Кирове03:17
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