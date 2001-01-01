Финансы

Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделеРБК вчера в 11:37

После нескольких дней роста рубль подешевел к доллару и европейской валюте. В пятницу, 19 апреля, курс доллара упал на 0,17%, до ₽64,1 за $1. Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты дали прогноз по изменению курсов доллара и евро на следующей неделе

Бизнес-новости в Кирове03:17

Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе

РБКвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Обновлено в 00:07
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Авто

Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели

На автосалоне в Нью-Йорке представлено новое поколение большого кроссовера Mercedes-Benz GLS.
Обновлено в 03:00
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Назаров: «На ЧМ-2019 у России соберётся команда-мечта»

Малкин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира Назаров заявил, что в Словакии у россиян будет команда мечты.
Обновлено в 04:27
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Политика

На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»

Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 06:37
Общество

Тульский художественный музей получит новое фондохранилище

Обновлено в 06:43
Происшествия

Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае

Обновлено в 02:58
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»

Обновлено вчера в 15:42
Авто

ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД

По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Обновлено в 05:56
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Происшествия

На Украине задержали сбежавшего из воинской части солдата-срочника

Обновлено в 06:28
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

В смерти Ирины Цывиной обвинили ее сына-дебошира

Обновлено вчера в 13:00
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Технологии

В США создали роботов для сбора клубники

Робота, специально предназначенного для сбора клубники, создали специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное