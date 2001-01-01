За последние три года рынок брокерских услуг заметно изменился. Чтобы понять, что именно произошло, мы пристально изучили статистику Московской биржи. Именно на ней сосредоточено абсолютное большинство активных брокерских счетов, которыми пользуются российские инвесторы.

Как изменился брокерский рынок за 3 года: исследование РБК Quote

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