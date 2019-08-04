Футбол

Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»RT на русском 06:34

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Капитан сине-бело-голубых опроверг эти слова, а дебютант в составе петербуржцев Малком высоко оценил уровень российского футбола. Санкт-петербургский «Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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