Гаджеты

Huawei отреагировал на действия GoogleLenta.ru 06:53

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС.
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Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру

RT на русском05:12

Huawei пообещала продолжить обновлять устройства на Android

Газета.Ru07:36

Huawei пообещал обслуживать устройства на Android после решения Google

РБК05:42

Huawei пообещал продолжать обновлять свои устройства и сохранить гарантию, несмотря на санкции США

Фонтанка.Ру05:41

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

ТАСС05:18

Huawei отреагировал на действия Google

Lenta.ru06:53

Huawei пообещала продолжить обслуживание своих устройств по всему миру

Говорит Москва05:18
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Космос

Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе

Обновлено в 03:46
Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Политика

Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда

Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо подросшей дочери

Напомним, с 2013 года Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 07:55
Религия

Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Футбол

В Грузии задержаны 11 футболистов за договорные матчи

Восемь действующих и три бывший футболиста задержаны в Грузии по подозрению в организации договорных матчей, информирует сайт Служба госбезопасности страны.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В работе Альфа-банка произошел серьезный сбой

Официальный Twitter-аккаунт Альфа-банка сообщает, что произошел технический сбой, но специалисты уже занимаются решением данной проблемой.
Обновлено в 04:45
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто

В России растет спрос на автомобили с пробегом

Обновлено в 07:57
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

ТОФ получит три носителя крылатых ракет «Калибр»

Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2019 году впервые получит два надводных корабля и одну подводную лодку, вооруженные комплексом крылатых ракет «Калибр».
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Музыка

Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении

Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу

Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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