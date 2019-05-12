Гаджеты
Huawei отреагировал на действия GoogleLenta.ru 06:53
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС.
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Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Политика
Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады
Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда
Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо подросшей дочери
Напомним, с 2013 года Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 07:55
Религия
Глава екатеринбургской епархии предложил убрать забор на месте строительства храма
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил убрать забор на месте строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
Обновлено в 08:11
Футбол
В Грузии задержаны 11 футболистов за договорные матчи
Восемь действующих и три бывший футболиста задержаны в Грузии по подозрению в организации договорных матчей, информирует сайт Служба госбезопасности страны.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел серьезный сбой
Официальный Twitter-аккаунт Альфа-банка сообщает, что произошел технический сбой, но специалисты уже занимаются решением данной проблемой.
Обновлено в 04:45
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто
В России растет спрос на автомобили с пробегом
Обновлено в 07:57
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
ТОФ получит три носителя крылатых ракет «Калибр»
Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2019 году впервые получит два надводных корабля и одну подводную лодку, вооруженные комплексом крылатых ракет «Калибр».
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Музыка
Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении
Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу
Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23