Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериалаГазета.Ru 07:23

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
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Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

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Эмилия Кларк сползла со стула: Создатели «Игры престолов» показали, как страдали актеры на съемках заключительного сезона

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Британский актёр
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