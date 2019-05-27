Кино
Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериалаРИА Новости 09:00
В документальном фильме рассказывается, как актеры реагировали на наиболее значимые моменты шоу во время совместного изучения сценария. Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон схватился за голову и, судя по реакции, не мог поверить, что именно его персонажу придется убить Дейенерис.
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Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество
Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов
Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Культура
Лауреатами премии Бродского стали Лановой и Купченко
Лауреатами премии стали актеры московского театра имени Бродского Василий Лановой и Ирина Купченко.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд вынес приговор бизнесмену из списка Титова
Суд дал бизнесмену из "списка Титова" время ознакомиться с материалами дела Как сообщалось ранее, дело в отношении бывшего депутата Заксобрания Свердловской области Сергея Капчука возбудили осенью 2001 года по факту хищения крупной суммы у ГУП "Свердловская железная дорога" за счёт покупки квартиры в Москве стоимостью 2 млрд руб. По мнению Капчука, дело полностью сфабриковано.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу
Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.
Обновлено в 09:05
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Экономика
«Россети» в I квартале увеличили чистую прибыль по МСФО на 23%
Чистая прибыль группы "Россети" в первом квартале 2019 года составила 40,768 миллиарда рублей, что на 22,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчёта компании.
Обновлено в 06:14
Общество
Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:35
Общество
Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Музыка
Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру
Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено в 08:44
Авто
Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей
Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Одиозному спикеру Верховной рады Украины не понравились условия сотрудничества между парламентом и президентом, которые озвучил представитель Владимира Зеленского в законодательном органе Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Кино
Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Комбат ВСУ нанёс подчинённому тяжёлые травмы — НМ ЛНР
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергея Неяскин известен в Чувашии в т.ч. своей войной с оппозиционными блогерами, которые обвиняли министра в коррупции.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Космос
Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды
Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны.
Обновлено в 09:15
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Авто
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq
Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00