Как «Зенит» готовится к пиротехническому шоу. ВидеоСпорт-Экспресс 04:56

Опубликовано видео с подготовки к пиротехническому шоу в честь победы "Зенита" в чемпионате России. Ролик выложен в телеграмм-канане "Кремлевская прачка".

Как «Зенит» готовится к пиротехническому шоу. Видео

Футбол Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".

Космос Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.

Происшествия В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Футбол Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.

Происшествия Взорвавшийся дом скорее всего снесут Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.

Здоровье Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.

Здоровье Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Общество В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко В Москве состоялся мотозаезд в память о журналисте Сергее Доренко. Он стартовал от редакции радиостанции «Говорит Москва».

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Происшествия На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.

Кино Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов» Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Общество В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Происшествия Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.