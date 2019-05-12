Футбол

Как «Зенит» готовится к пиротехническому шоу. ВидеоСпорт-Экспресс 04:56

Опубликовано видео с подготовки к пиротехническому шоу в честь победы "Зенита" в чемпионате России. Ролик выложен в телеграмм-канане "Кремлевская прачка".
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Как «Зенит» готовится к мощному пиротехническому шоу на «Газпром Арене»

Фонтанка.Ру05:43

Как «Зенит» готовится к пиротехническому шоу. Видео

Спорт-Экспресс04:56
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Футбольный стадион в Санкт-Петербурге. Расположен на Крестовском острове, на месте снесённого стадиона имени С. М. Кирова. Автор проекта «Газпром Арены» - японский архитектор Кисё Курокава.
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