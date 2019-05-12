Футбол
Как «Зенит» готовится к пиротехническому шоу. ВидеоСпорт-Экспресс 04:56
Опубликовано видео с подготовки к пиротехническому шоу в честь победы "Зенита" в чемпионате России. Ролик выложен в телеграмм-канане "Кремлевская прачка".
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Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»
Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Космос
Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры
Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви
Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Футбол
Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.
Обновлено в 12:11
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год
Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо
27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено вчера в 00:24
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Общество
В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко
В Москве состоялся мотозаезд в память о журналисте Сергее Доренко. Он стартовал от редакции радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым
В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 11:32
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Происшествия
На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского
Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате
Обновлено в 11:54
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41