Как Захарова ответила на слова Чубайса о «бедности россиян»Газета.Ru 15:08

с чего всё началось

А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета.

Публикация называлась "Следите за руками". Захарова предположила, что следить нужно за руками самого Чубайса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса о том, что Россия является бедной страной.

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