Футбол

RT на русскомRT на русскомКак «Спартак» проиграл «Зениту»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита». Красно-белые владели преимуществом большую часть игры и нанесли по воротам соперника 12 ударов, но в створ попали лишь четыре раза. Питерцам же удалось забить благодаря фантастическому удару Юрия Жиркова.
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