"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света. "Газета.Ru" рассказывает об очередном еврокубковом поражении красно-белых, что для москвичей стало в последние годы грустной тенденцией.

Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы

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