"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света. "Газета.Ru" рассказывает об очередном еврокубковом поражении красно-белых, что для москвичей стало в последние годы грустной тенденцией.

Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Происшествия В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.

Футбол Юрий Семин: «Есть желание взять реванш у Симеоне» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.

Наука Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.

Политика Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.

Кино Скончался французский актер Мишель Омон Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

Хоккей «Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор» Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.

Авто Обнародовано видео эволюции Lamborghini Aventador Появилось видео истории Lamborghini Aventador с 2011 по 2019 годы. Ролик размещён на канале Cars Evolution в YouTube.

Армия и оружие В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.

Происшествия В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Спорт Иванюк занял пятое место в финале «Бриллиантовой лиги» Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял пятое место в финале «Бриллиантовой лиги».

Армия и оружие В Йемене жертвами ударов ОАЭ стали 40 человек В результате налета погибли не менее 40 человек, среди которых есть мирных жители и бойцы лояльных йеменскому правительству сил.

Экономика ВЭБ выделит 111 млрд рублей на мегапроект «Газпрома» на Балтике Проект большой, дорогой и требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки он стартовать не может, передал Reuters слова Медведева, сказанные им на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

Армия и оружие Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.

Театры Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Авто Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.

Политика Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.

Политика Трамп сократил программу своего пребывания в Польше В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение сократить программу его визита в Польшу.

Музыка Беглов назвал многонациональность богатством Петербурга Беглов отметил, что благодаря культурному обмену во многом происходит развитие Северной столицы, сообщает издание «Невские Новости».

Политика Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.