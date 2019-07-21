Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-ДонуГазета.Ru 11:55
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на глухонемых украинцев
В ночь на 20 июля в метро Санкт-Петербурга на станции «Пушкинская» мужчина изрезал ножом глухонемых пассажиров подземки, потому что не получил ответ на вопрос, выходят ли они.
Обновлено вчера в 14:11
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе ягод и противопоказаниях по крыжовнику
Российские диетологи рассказали о пользе ягод и противопоказаниях по крыжовнику, который, одновременно, является очень полезным.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце отказалась поздравлять Павла Прилучного с годовщиной
Супруги накануне отметили восьмую годовщину свадьбы. Романтическую дату виновники торжества решили отпраздновать в личном порядке.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии «огромным уроком»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев назвали пребывание в колонии уроком.
Обновлено в 10:35
Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Горном Алтае турист погиб под лавиной
В Горном Алтае под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта погиб турист, еще один получил травмы.
Обновлено в 07:09
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
Обновлено 19 июля в 23:27