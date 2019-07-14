Футбол

Как «Спартак» обыграл «Сочи» в первом матче сезонаМосква 24 05:29

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13 июля в рамках первого тура Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле принимал дебютанта РПЛ – "Сочи". Красно-белые смогли одержать минимальную победу, забив в добавленное время.
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Судья на фоне усталости и странный «Спартак» на фоне «Сочи»

МК-Спорт06:22

Как «Спартак» обыграл «Сочи» в первом матче сезона

Москва 2405:29
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