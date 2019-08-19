Футбол

Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дербиRT на русском 15:53

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
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