«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.

Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

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