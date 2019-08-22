Футбол
Как Слуцкий и Березуцкие поздравили ДзюбуЕвро-футбол.ру 08:54
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий вместе с членами своего тренерского штаба поздравил с днём рождения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. Слуцкий опубликовал в Instagram видео, в котором он и члены его штаба исполняют фирменный жест Дзюбы с чемпионата мира в России.
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