Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских нацийRT на русском 17:55
Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.
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КАН-2019. Гол Мареза позволил сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал. Видео
Bookmaker-ratings.ru17:10
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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