Футбол

Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских нацийRT на русском 17:55

Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.
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Автогол вывел сборную Сенегала в финал Кубка Африки

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Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

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«ПСЖ» намерен подписать финалиста Кубка Африки

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Кубок Африки. 1/2 финала. Сенегал в экстра-тайме победил Тунис, Алжир выбил Нигерию благодаря голу Мареза на 95-й минуте

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Букмекеры: сенегальские «Львы Теранги» окажутся сильнее «карфагенских орлов»

ODDS.ru12 июля в 07:50
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СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
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Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
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США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
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Экономика

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
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Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
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В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

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Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

В исследовании авторы поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
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Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
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В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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Дмитрий СЕЛЮК: Бенито скоро выкупят у «Тамбова»

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Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
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Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
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ЦИК Украины показал лицо Дарта Вейдера, баллотирующегося в Раду

Как уточняется в карточке претендента на депутатское кресло, Дарт Викторович Вейдер выдвигается в парламент страны от политической сила «Блок Дарта Вейдера».
Обновлено в 09:05
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