Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в АвстрииRT на русском 16:11
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии. Подопечные Валерия Карпина забили два мяча ещё в первом тайме, так и не позволив отличиться сопернику. Красно-белые из-за травмы лишились защитника Айртона.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
Обновлено 24 июня в 12:15
Происшествия
Петербурженке на голову упал кусок штукатурки
По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Единоборства
Александр Емельяненко может перейти в кулачные бои
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях.
Обновлено в 16:55
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Политика
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост
По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Анжи» получил лицензию ПФЛ с некоторыми ограничениями
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с ограничениями, касающимися запрета на регистрацию новых игроков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы футбольного клуба Сергей Расулов.
Обновлено в 12:35
Кино
Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи
Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ
Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Политика
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Общество
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Авто
Названы топ-10 марок самых узнаваемых антифризов в России
Опросив автовладельцев, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили ТОП-10 самых узнаваемых производителей охлаждающей жидкости в России.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В сообщении ведомства уточняется, что Байдала отдавал приказы на убийства в ДНР и был причастен к убийству Захарченко.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Экономика
Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира
Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Футбол
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евро
"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Обновлено в 15:55