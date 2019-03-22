Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020RT на русском вчера в 18:29
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020. Отечественная команда испытывала серьёзные проблемы с началом атак и зачастую была вынуждена забрасывать мяч на Артёма Дзюбу. В составе россиян дебютировали Фёдор Чалов и Ильзат Ахметов.
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Сборная России проиграла Бельгии, Азар оформил дубль, Головин был удален
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Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 13:49
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
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Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.
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Исковое заявление "Весенних инвестиций", в связи со смертью певицы, может измениться — вместо Началовой ответчиками по иску станут ее родители и дочь.
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Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Саратовский полицейский заподозрен в хищении миллиона рублей
Весной 2014 года молодой человек, проходя стажировку в подразделении ОЭБиПК УМВД РФ по городу Саратову, узнал, что в отношении двоих его знакомых сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и участия в деятельности организованного преступного сообщества.
Обновлено в 03:28
Экономика
Уровень исполнения нацпроектов регионами низок, заявил Силуанов
Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах.
Обновлено в 07:02
Политика
Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине
Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Авто
Пикап Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах
Итоги любопытны: пикап Ford F-150 единственный получил наивысшую оценку во всех типах краш-тестов без исключений, однако единственный автомобиль в этой порции испытаний, заработавший рейтинг Top Safety Pick, — Honda Ridgeline.
Обновлено в 03:50
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
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Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
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Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85
Число погибших при крушении в Ираке увеличилось до 85, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Ученые пытались выяснить, как гравитация влияет на принятие решений
Поскольку земляне планируют активно изучать космос, эксперты решили выяснить, как меняется поведение человека в условиях гравитации.
Обновлено 19 марта в 18:46
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Игры
Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО
Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Система водоснабжения Ставрополя требует модернизации
Как отметил в ходе диалога глава Ставрополья, потребность в обновлении системы водоснабжения обусловлена также темпами роста Ставрополя, Михайловска и других населённых пунктов, получающих воду из Сенгилеевского водохранилища.
Обновлено в 04:53
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03