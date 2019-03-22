Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020RT на русском вчера в 18:29

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020. Отечественная команда испытывала серьёзные проблемы с началом атак и зачастую была вынуждена забрасывать мяч на Артёма Дзюбу. В составе россиян дебютировали Фёдор Чалов и Ильзат Ахметов.

Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

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