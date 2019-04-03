Армия и оружие
Как Россия ответит на активность НАТО в Черном мореФАН 08:29
Усиление активности Североатлантического альянса в Черном море не укрепит безопасность в регионе, это сопряжено с дополнительными рисками. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции
Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку
Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Политика
Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго
56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика
Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Политика
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Кино
Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме
Обновлено в 09:34
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика
Евросоюз отказался сдвигать Brexit
В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes
Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В России предложили продавать хлеб по 80 рублей
Хлебопекарная отрасль в России может успешно развиваться при условии, что цена за килограмм хлеба будет в два раза дороже стоимости литра бензина.
Обновлено в 03:25
Экономика
«Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube
Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой
Обновлено в 09:25
Политика
Политики Эстонии раскритиковали президента страны за визит в Россию
Год назад, 22 мая, Керсти Кальюлайд в интервью изданию Postimees заявила, что готова посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если Россия ратифицирует пограничный договор.
Обновлено в 08:31
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Футбол
Чемпионат России. «Оренбург» принимает «Крылья Советов»
В перенесенном матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Оренбургом».
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила поклонникам о смерти отца
Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
Обновлено в 08:07
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31