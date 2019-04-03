Армия и оружие

Как Россия ответит на активность НАТО в Черном мореФАН 08:29

Усиление активности Североатлантического альянса в Черном море не укрепит безопасность в регионе, это сопряжено с дополнительными рисками. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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Россия готова принять дополнительные меры в ответ на возможные действия НАТО в Черном море

Эхо Москвы08:30

«Любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения»

Коммерсантъ08:01

МИД: Россия готова ответить на действия НАТО в Черном море

Московский Комсомолец06:11

МИД России не исключил допмер в ответ на действия НАТО в Чёрном море

RT на русском06:20

«Бессмысленны с военной точки зрения»: Грушко об усилении активности НАТО в Чёрном море

Царьград06:17

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Газета.Ru06:55

В МИД РФ заявили о готовности к ответу на усиление присутствия НАТО в Черном море

Интерфакс05:51
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Обновлено вчера в 18:20
Футбол

ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции

Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Энергетика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку

Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Политика

Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго

56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика

Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты

Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Политика

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Кино

Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме

Обновлено в 09:34
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:45
Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

Евросоюз отказался сдвигать Brexit

В конце марта лидеры стран ЕС договорились об отсрочке Brexit до 22 мая, если британский парламент одобрит сделку с Евросоюзом до 12 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Авто

Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes

Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Обновлено вчера в 22:33
Экономика

В России предложили продавать хлеб по 80 рублей

Хлебопекарная отрасль в России может успешно развиваться при условии, что цена за килограмм хлеба будет в два раза дороже стоимости литра бензина.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой

Обновлено в 09:25
Политика

Политики Эстонии раскритиковали президента страны за визит в Россию

Год назад, 22 мая, Керсти Кальюлайд в интервью изданию Postimees заявила, что готова посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если Россия ратифицирует пограничный договор.
Обновлено в 08:31
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Футбол

Чемпионат России. «Оренбург» принимает «Крылья Советов»

В перенесенном матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Оренбургом».
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила поклонникам о смерти отца

Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
Обновлено в 08:07
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
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