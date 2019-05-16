Как Россия и Белоруссия скандалили из-за нефтедолларовГазета.Ru вчера в 15:51

Россияне и белорусы спорили о ценах на газ, делили мясо и молоко, ссорились из-за экспорта фруктов и овощей из Западной Европы, но чаще всего причиной конфликтов была нефть. Ведь именно черное золото обеспечивает постоянным доходом бюджеты обеих стран.

Как Россия и Белоруссия скандалили из-за нефтедолларов

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