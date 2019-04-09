Как Пике играл за «Манчестер Юнайтед» и почему покинул АнглиюЧемпионат 06:00

Накануне встречи Пике признался, что благодаря английскому периоду карьеры он стал мужчиной и получил ценный опыт, который помог ему закрепиться со второй попытки в «Барселоне». В июле 2004 года «Манчестер Юнайтед» приобрёл 17-летнего защитника фарм-клуба «Барселоны» за 5,25 млн евро.

Как Пике играл за «Манчестер Юнайтед» и почему покинул Англию

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