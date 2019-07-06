Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление МессиРИА Новости вчера в 17:13
На 37-й минуте капитан аргентинской команды Лионель Месси и чилиец Гари Медель устроили потасовку, за что получили красные карточки. Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
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Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Задержанных в Мексике россиян выслали из страны
Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370
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Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
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Во Флориде произошел взрыв в торговом центре
Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
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Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Театры
В честь Стивена Сондхайма назовут театр в Лондоне
Королевский театр в лондонском Уэст-Энде будет назван в честь композитора Стивена Сондхайма.
Обновлено вчера в 06:18
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о звонке Аллы Пугачевой в руководство РЖД
Известный продюсер России Андрей Разин заявил в личном микроблоге, что исполнительница Алла Пугачева лично позвонила директору РДЖ с просьбой оставить на должности начальника Рижского железнодорожного вокзала.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали имидж Виталия Гогунского
Виталий Гогунский, известный по исполнению роли Кузи в сериале "Универ", недавно разочаровал поклонников новой фотографией.
Обновлено в 04:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гонконге возобновилась акция протеста
Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Политика
Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки
Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34