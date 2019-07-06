Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление МессиРИА Новости вчера в 17:13

На 37-й минуте капитан аргентинской команды Лионель Месси и чилиец Гари Медель устроили потасовку, за что получили красные карточки. Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
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Марио Диас де Вивар удалил Месси с поля за сильный удар плечом соперника

Sport.ru04:44

Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Чемпионат04:02

Опубликован рапорт арбитра, в котором объясняется удаление Месси и Меделя

Евро-футбол.ру04:43

Опубликован рапорт арбитра матча Аргентина — Чили. В нем — причины удаления Месси и Меделя

Sport24.ru05:23

Арбитр объяснил, за что решил удалить Месси в матче Кубка Америки

Матч ТВ04:44

Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Спорт-Экспресс04:20

Гари Медель: «Согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку»

Sports.ru04:34
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Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
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Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Задержанных в Мексике россиян выслали из страны

Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, на земле испортивший систему управления «Боинга».
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Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Во Флориде произошел взрыв в торговом центре

Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:15
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Театры

В честь Стивена Сондхайма назовут театр в Лондоне

Королевский театр в лондонском Уэст-Энде будет назван в честь композитора Стивена Сондхайма.
Обновлено вчера в 06:18
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Экономика

В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Политика

Трамп объяснил появление аэропортов в своей речи о событиях XVIII века

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о звонке Аллы Пугачевой в руководство РЖД

Известный продюсер России Андрей Разин заявил в личном микроблоге, что исполнительница Алла Пугачева лично позвонила директору РДЖ с просьбой оставить на должности начальника Рижского железнодорожного вокзала.
Обновлено в 06:44
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали имидж Виталия Гогунского

Виталий Гогунский, известный по исполнению роли Кузи в сериале "Универ", недавно разочаровал поклонников новой фотографией.
Обновлено в 04:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Единоборства

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

Обновлено в 01:46
Общество

В Гонконге возобновилась акция протеста

Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Политика

Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
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Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Гари Медель
Чилийский футболист
Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
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