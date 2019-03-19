Общество

Как МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru 16:53

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
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МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.
Интерфакс12:04

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Как МВД сократило список опасных пород собак

Газета.Ru16:53

В МВД сократили список опасных пород собак

URA.Ru15:48

Николай Тюлькин: «Содержание бойцовских собак в городе необходимо жестко регулировать»

Newsler.ru19 марта в 08:20

Опасных пород собак не бывает, бывают «опасные хозяева», заявили в Госдуме

РИА Новости16:35

Список опасных пород собак сократили в пять раз

РБК14:03

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Интерфакс12:04

МВД России сократило перечень опасных пород собак

RT на русском15:37
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Общество

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Стрелок из Утрехта действовал один

Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
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В Хабаровском крае житель поселка Золотой муниципального района имени Лазо застрелил самца амурского тигра, который забрался на его подворье в поисках добычи.
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Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
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Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе

Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.
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Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
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ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Армия и оружие

В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
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Общество

Гороскоп на 22 марта: День подходит для романтики и обмена знаками внимания

ОВЕН Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью.
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Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

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Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

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Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

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Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
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Спорт

Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Энергетика

Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
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«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита

Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08
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Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги

Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
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Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Происшествия

Китайская полиция разыскивала преступников по детским фотографиям

Полиция китайской провинции Юньнань использовала детские фото разыскиваемых преступников за неимением более актуальных снимков, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 15:39
Происшествия

При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
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В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук

Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.
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Армия и оружие

Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика

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"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
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Обновлено в 18:40
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
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