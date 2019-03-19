Общество
Как МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru 16:53
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.Интерфакс12:04
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Николай Тюлькин: «Содержание бойцовских собак в городе необходимо жестко регулировать»
Newsler.ru19 марта в 08:20
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