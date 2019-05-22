Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииГазета.Ru 16:33

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Спорт день за днем

Автоспорт Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Экономика Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Армия и оружие США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400 Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Происшествия Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.

Наука DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.

Авто АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.

Интернет Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Энергетика Цены на нефть стабилизировались Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.

Политика В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.

Политика В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Космос Полеты в космос могут стать причиной повреждения суставов Американские исследователи сообщили, что к числу уже известных возможных проблем со здоровьем из-за длительного пребывания в космическом пространстве можно отнести проблемы с суставами.

Футбол Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.

Футбол «Генгам» расстался с главным тренером Главный тренер "Генгама" Жослен Гурвеннек покидает свой пост. Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Здоровье Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Шоу-бизнес В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.

Шоу-бизнес Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".