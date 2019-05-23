«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболуНаша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 23:35

Накануне вечером, 22 мая, в Самаре прошел финал Кубка России по футболу. Второй раз за три года шанс завоевать этот трофей получил "Урал" из Екатеринбурга, и опять в решающем матче нужно было обыграть "Локомотив". К сожалению, сделать этого у "шмелей" не получилось.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболу

Общество Доля овощей с нитратами в России увеличилась Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.

Экономика Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.

Гаджеты В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.

Экономика Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

Футбол Смолов посвятил маме победу в Кубке России Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

Политика США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400 Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Экономика Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Экономика «Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.

Общество Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова падают В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.

Политика НАТО потребовало от России покинуть Крым Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.

Происшествия Автобус с российскими туристами разбился в Италии Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.

Происшествия В американском штате Миссури три человека погибли в результате торнадо Крупный торнадо пронесся по ряду районов американского штата Миссури, три человека погибли, несколько получили ранения, сообщает департамент общественной безопасности штата.

Политика Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2» Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Экономика ЦБ запретит билеты «банка приколов» Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.

Финансы Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.

Общество Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.

Технологии В работе YouTube произошел сбой Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Общество Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.

Общество Челябинцы поделились своими впечатлениями об Алексее Текслере Практически каждый третий челябинец отметил то, что Алексей Текслер произвел на него положительное впечатление — это 33,1% опрошенных.