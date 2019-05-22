Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок РоссииГазета.Ru 16:33

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года. Напомним, в сезоне-2017/18 подопечные Юрия Семина победили в чемпионате страны, а в предыдущий год первенствовали все в том же Кубке.

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

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