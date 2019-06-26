Армия и оружие
Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National InterestГазета.Ru 26 июня в 12:43
Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.
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с чего всё началось
Вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, однако объятая антироссийской истерией Литва активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет, пишет National Interest.Известия00:02
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