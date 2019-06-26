Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National InterestГазета.Ru 26 июня в 12:43

с чего всё началось

Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.

Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest

Экономика Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Политика Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.

Общество Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.

Общество В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Происшествия Задержан один из руководителей «Рольфа» В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.

Кино Вышел тизер-трейлер военного экшена «Мидуэй» Роланда Эммериха В сети появился первый взгляд на будущий фильм Роланда Эммериха («Послезавтра») «Мидуэй».

Транспорт Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Политика Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20 Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.

Политика Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Экономика Миллиардер Роман Троценко: «Стоимость биткоинов будет равна нулю» Роман Троценко, председатель совета директоров корпорации AEON, в которую входят и предприятия по производству удобрений, и недвижимость, и речные пароходства, и компании, обслуживающие аэропорты, называет себя индустриальным предпринимателем, а не инвестором.

Экономика Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Шоу-бизнес О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.

Общество ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.