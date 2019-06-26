Армия и оружие

Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National InterestГазета.Ru 26 июня в 12:43

Обозреватель The National Interest Стивен Пайфер побывал в Литве вместе с делегацией НАТО и рассказал, что страна делает для улучшения обороноспособности.
Читать в источнике
с чего всё началось
Вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, однако объятая антироссийской истерией Литва активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет, пишет National Interest
.
Известия00:02

Подробнее о событии

Литва готовится к войне с Россией

URA.Ru00:37

Как Литва готовится к войне с Россией, рассказал The National Interest

Газета.Ru26 июня в 12:43

National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией

РИА Новостивчера в 22:40

Литву к войне с Россией готовит бывший посол США

LentaChel.ru26 июня в 15:18

СМИ рассказали о подготовке Литвы к военному вторжению России

Росбалт26 июня в 17:44

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

Известия00:02

The National Interest (США): я только что вернулся с переднего края НАТО в Прибалтике (где у всех на уме была Россия) (The National Interest)

ИноСМИ26 июня в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Экономика

Глава «Сургутнефтегаза»: кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 02:32
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Общество

В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест

Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Кино

Вышел тизер-трейлер военного экшена «Мидуэй» Роланда Эммериха

В сети появился первый взгляд на будущий фильм Роланда Эммериха («Послезавтра») «Мидуэй».
Обновлено в 01:54
Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

Обновлено в 02:34
Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Обновлено в 01:02
Политика

Российская шерпа рассказала о разногласиях лидеров на G20

Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, есть всегда.
Обновлено в 02:29
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Обновлено в 00:46
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Миллиардер Роман Троценко: «Стоимость биткоинов будет равна нулю»

Роман Троценко, председатель совета директоров корпорации AEON, в которую входят и предприятия по производству удобрений, и недвижимость, и речные пароходства, и компании, обслуживающие аэропорты, называет себя индустриальным предпринимателем, а не инвестором.
Обновлено в 00:19
Экономика

Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес

О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова

Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке

Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино

По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.
Обновлено в 02:49
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное