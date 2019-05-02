Футбол

Как Касильяс перенес инфаркт, рассказал его агентГазета.Ru 12:20

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру после перенесенного на тренировке инфаркта. Агент 37-летнего футболиста отметил, что испанец вовремя обратился за помощью к клубным врачам, иначе "последствия могли бы быть ужасными".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент Касильяса: никто не знал о его проблемах с сердцем

Газета.Ru12:38

Агент Касильяса: «Улыбка Икера после операции для меня приятнее, чем победа Испании на ЧМ»

Sport24.ru04:28

Агент перенёсшего инфаркт Касильяса заявил, что ещё не говорил с футболистом о его будущем

RT на русском06:59

Агент Касильяса: если бы приступ случился дома, Икер поехал бы на тренировку

Чемпионат06:15

Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»

Матч ТВ04:48

Агент Касильяса: «Икеру очень повезло. Будь он дома в момент инфаркта, последствия могли бы быть ужасными»

Sports.ru10:14

Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

Soccer.ru03:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Обновлено в 19:51
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено в 21:42
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

Обновлено вчера в 16:51
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился во второй раз

Британский актер Дужд Лоу снова женился. Второй избранницей звезды стала психолог Филлипе Коан. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 20:15
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:32
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В Алеппо открылся завод по сборке холодильников

Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.
Обновлено в 22:02
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Происшествия

В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья

Обновлено в 07:38
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Здоровье

Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное