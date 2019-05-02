Как Касильяс перенес инфаркт, рассказал его агентГазета.Ru 12:20

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может завершить карьеру после перенесенного на тренировке инфаркта. Агент 37-летнего футболиста отметил, что испанец вовремя обратился за помощью к клубным врачам, иначе "последствия могли бы быть ужасными".

Как Касильяс перенес инфаркт, рассказал его агент

Футбол УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов Стали известны четверо кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Футбол Футболисты «Арсенала» обыграли «Валенсию» в матче полуфинала ЛЕ Футболисты английского "Арсенала" в первом матче полуфинала Лиги Европы переиграли своих соперников из испанской "Валенсии".

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Культура Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".

Футбол Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси» Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Политика Министром обороны в Великобритании стала женщина Многие западные лидеры критикуют Россию, но министр обороны, молодой вроде бы, энергичный, с самого начала он стал выпадать из этого ряда, потому что стал произносить такие фразы, которые совершенно не соответствовали фактам и даже в кабинете министров вызывали раздражение.

Музыка Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.

Шоу-бизнес Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Авто Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.

Политика Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового постпреда при ООН Президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.

Хоккей Мэттьюс перенес операцию по удалению операционных инструментов Хирургическое вмешательство по удалению операционных инструментов после процедуры в 2014 году оказалось плановым.

Происшествия В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Экономика Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.

Космос Зонд InSight прислал на Землю снимки восхода и заката на Марсе В Сети появились уникальные снимки восхода и заката на Красной планете. На Землю кадры прислал автоматический марсианский аппарат InSight.

Политика На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Происшествия В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе В пятую годовщину трагических событий в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.