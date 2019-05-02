Футбол
Агент Касильяса рассказал о перенесенном футболистом инфарктеРЕН ТВ 12:23
Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о самочувствии футболиста после перенесенного им инфаркта. По словам Карлоса Кутропии, вратарю стало плохо сразу после тренировки 2 мая. Никто из его коллег не мог предположить, что Касильяс имеет проблемы с сердцем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
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Наставники «Айнтрахта» и «Челси» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы немецкого «Айнтрахта» и «Челси» из Англии на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
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Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
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Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
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В Белоруссию поступила чистая российская нефть
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Обновлено 29 апреля в 01:51
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В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
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Политика
Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая
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Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
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16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня
На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
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Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Политика
Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге
Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.
Обновлено в 08:31
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МИД РФ: Киев тормозит расследование трагедии 2 мая в Одессе
В МИД Российской Федерации считают, что Киев тормозит расследование трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года.
Обновлено в 04:47
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Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
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Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Политика
Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии
Американские правозащитники из "Объединенной национальной антивоенной коалиции" передали письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и отказаться от ультранационалистической политики своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 03:42
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Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене.
Обновлено в 11:23
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
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Увидела свет новая версия пикапа Toyota Hilux под названием Hilux Special Edition.
Обновлено в 09:06
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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
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«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
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Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28