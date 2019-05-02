Футбол

Агент Касильяса рассказал о перенесенном футболистом инфарктеРЕН ТВ 12:23

Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о самочувствии футболиста после перенесенного им инфаркта. По словам Карлоса Кутропии, вратарю стало плохо сразу после тренировки 2 мая. Никто из его коллег не мог предположить, что Касильяс имеет проблемы с сердцем.
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Агент Касильяса: никто не знал о его проблемах с сердцем

Газета.Ru12:38

Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»

Матч ТВ04:48

Агент Касильяса: если бы приступ случился дома, Икер поехал бы на тренировку

Чемпионат06:15

Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»

Sportbox.RU04:48

Агент Касильяса: «Икеру очень повезло. Будь он дома в момент инфаркта, последствия могли бы быть ужасными»

Sports.ru10:14

Агент Касильяса: «Улыбка Икера после операции для меня приятнее, чем победа Испании на ЧМ»

Sport24.ru04:28

Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

Soccer.ru03:33
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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