Футбол

Как Гвардиола может упустить титул: все соперники «Сити» в АПЛЧемпионат вчера в 08:00

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
До конца сезона в АПЛ осталось провести три матча – всем командам, кроме «Ман Сити». У чемпионов на один матч больше, и этот матч самый сложный – вынесенное дерби 31-го тура с «Манчестер Юнайтед». Если «Сити» выигрывает все матчи – автоматически становится чемпионом.
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