Как Гвардиола может упустить титул: все соперники «Сити» в АПЛЧемпионат вчера в 08:00

До конца сезона в АПЛ осталось провести три матча – всем командам, кроме «Ман Сити». У чемпионов на один матч больше, и этот матч самый сложный – вынесенное дерби 31-го тура с «Манчестер Юнайтед». Если «Сити» выигрывает все матчи – автоматически становится чемпионом.

Как Гвардиола может упустить титул: все соперники «Сити» в АПЛ

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