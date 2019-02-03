Экономика
Как ФРС снова стал союзником трейдерамВедомости 01:26
Преемники Гринспэна тоже помнили не только об официальных целях ФРС – удержании инфляции на уровне 2% и обеспечении полной занятости, но и о ситуации на финансовом рынке.
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Происшествия
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta
Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Источник назвал предварительную причину смерти Децла
Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:45
Транспорт
На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления
Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 05:24
Общество
Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета
В результате астронавтам пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета.
Обновлено в 06:54
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто
Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition
Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.
Обновлено в 03:35
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки
Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции.
Обновлено в 04:46
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей
Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Общество
Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Авто
На Украине перестали покупать «Запорожцы»
Обновлено вчера в 14:17
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Появление зайцев в жилой зоне Москвы может быть связано с поиском еды
Зайцы, запечатленные на прошлой неделе передвигающимися среди домов в Москве, могли искать еду.
Обновлено в 06:10
Авто
Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля
Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Москве студента колледжа ранили ножом
Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В комитет по здравоохранению Петербурга пришли следователи
В здании комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в настоящий момент проходят обыски.
Обновлено в 04:57
Интернет
WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID
WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Экономика
Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам
Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Политика
Рогозин доложил Путину о работе над сверхтяжелой ракетой
Облик сверхтяжелой ракеты-носителя уже почти выбран, график создания наземной инфраструктуры для нее подписан, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:35
Общество
КС признал неконституционными алименты с оплаты использования личной машины по работе
Конституционный суд России признал не соответствующим основному закону страны положение, позволяющее удерживать алименты с тех компенсаций, которые гражданин получает от своего работодателя за использование своего личного транспорта.
Обновлено в 06:22
Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено вчера в 04:12