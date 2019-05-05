Как ФК «Краснодар» сыграл с «Ростовом»Кубань 24 05:35

Тренер отдельно отметил этого игрока. «Он опережает не только своих партнеров, но и 90% лиги, так что ничего удивительного», — поделился главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. «Краснодар» в четвертый раз за сезон не может справиться с соседями.

Как ФК «Краснодар» сыграл с «Ростовом»

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