Футбол

Как ФК «Краснодар» сыграл с «Ростовом»Кубань 24 05:35

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
Тренер отдельно отметил этого игрока. «Он опережает не только своих партнеров, но и 90% лиги, так что ничего удивительного», — поделился главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. «Краснодар» в четвертый раз за сезон не может справиться с соседями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» и «Ростов» разошлись миром в южном дерби

Life.ruвчера в 14:22

«Ростов» — «Краснодар» — 1:1, 5 мая 2019 года, обзор матча

Чемпионатвчера в 14:40

Южное Дерби: что ждать от четвертой встречи ФК «Ростов» и ФК «Краснодар» в сезоне

Блокнот Ростов-на-Дону04 мая в 13:55

«Ростов» - «Краснодар» 5 мая 2019. Южное дерби - статистика личных встреч, прогнозы, судейство

Чемпионат-Ростоввчера в 06:59

«Ростов» и «Краснодар» определились с формами

Soccer.ruвчера в 03:14

Южное дерби: сегодня ФК «Ростов» играет с «Краснодаром»

Дон-ТРвчера в 07:15

«Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года

LiveSport.ru04 мая в 00:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при аварии в Шереметьеве

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 06:21
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

В Эстонии начался основной этап учений НАТО «Весенний шторм»

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Спорт

IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Названы размеры выплат родным погибших и пострадавших в Шереметьево

Обновлено в 05:31
Происшествия

Киркоров лишился речи после смерти детей

Обновлено в 04:11
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Здоровье

В Калужской области откроют первую детско-юношескую автошколу

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, создание детско-юношеских автошкол Алексей Холопов назвал одним из вариантов дальнейшего развития системы обучения кандидатов в водители.
Обновлено 04 мая в 11:25
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Авто

Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf

На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Футбол

Cледователи не нашли, за что наказать друзей Мамаева и Кокорина

Следователи не нашли в действиях друзей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в числе которых приятельница последнего - Александра Познековене, признаков администравного правонарушения.
Обновлено в 06:36
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Иностранные СМИ отреагировали на катастрофу с «Суперджетом»

В западной прессе активно обсуждается катастрофа в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100; оценку произошедшему они дают в том числе с привлечением авиационных экспертов.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выступил в защиту пассажиров Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено вчера в 02:02
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное