Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов. "Краснодар" встретится с "Олимпиакосом" в среду в Пирее, встреча начнется в 22:00 мск.

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

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