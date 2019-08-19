Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»Кубань 24 05:16

Олимпиакос — Краснодар
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На 20 августа у «быков» запланированы традиционные для европейских поединков предматчевые мероприятия.
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