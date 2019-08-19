Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»Кубань 24 вчера в 05:16

Олимпиакос — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На 20 августа у «быков» запланированы традиционные для европейских поединков предматчевые мероприятия.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Сможет ли «Краснодар» преподнести сюрприз в гостевом матче против «Олимпиакоса» и вновь удивить букмекеров

ODDS.ru02:20

«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру отбора Лиги чемпионов

Чемпионат04:00

«Краснодар» без Мартыновича и Ари, «Олимпиакос» — в порядке. Кажется, он даже круче «Порту»

Матч ТВ03:17

«Олимпиакос» – «Краснодар»: прогноз на футбол от ViLLi

Legalbet02:22

Три супер-ставки на матч «Олимпиакос» — «Краснодар»

Спорт-Экспресс01:00

Около 100 болельщиков «Краснодара» посетят гостевой матч против «Олимпиакоса»

Sportbox.RUвчера в 13:37

«Олимпиакос» — «Краснодар»: выстоят ли «быки»?

Все про Спорт ру19 августа в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил жену

Обновлено в 02:48
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре

Обновлено в 04:06
Политика

Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков

Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

Обновлено в 01:39
Кино

Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Политика

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено вчера в 07:08
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей

Сумку с 1,38 млн рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено 19 августа в 12:27
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Задержан водитель мусоровоза, устроивший смертельное ДТП в Челябинске

Обновлено в 04:09
Происшествия

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Космос

Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС

Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней 56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка

Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Умный телевизор OnePlus TV представят 26 сентября

Специалисты предполагают, что руководство китайской марки анонсирует технику 26 сентября, но пока со стороны компании не поступало никаких комментариев.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Ведущие «Рустави 2» в прямом эфире объявили о своем уходе с телеканала

Обновлено в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное