ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На 20 августа у «быков» запланированы традиционные для европейских поединков предматчевые мероприятия.

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

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