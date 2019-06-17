Финансы
Крепкий доллар душит экономику СШАВести.Финанс вчера в 15:15
Элизабет Уоррен недавно опубликовала план по созданию рабочих мест в США, на который Уолл-стрит отреагировала довольно агрессивно. В нем говорится о необходимости усилить внутреннее производство и экспорт, установив контроль над переоцененным долларом.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина
Обновлено в 03:00
Футбол
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин
Рабочая программа первого официального визита Зеленского в ФРГ начнётся со встречи с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении Шукшиных
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры
Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 02:57
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты
Стали известны характеристики iPhone 2020 года
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00