Финансы

Крепкий доллар душит экономику СШАВести.Финанс вчера в 15:15

Элизабет Уоррен недавно опубликовала план по созданию рабочих мест в США, на который Уолл-стрит отреагировала довольно агрессивно. В нем говорится о необходимости усилить внутреннее производство и экспорт, установив контроль над переоцененным долларом.
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Курсы доллара и евро на 18 июня

Банки.ру01:00

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 05:22

Курсы валют на сегодня, 18 июня 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:16

Крепкий доллар душит экономику США

Вести.Финансвчера в 15:15

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 июня

АК&Мвчера в 05:26

Официальные курсы ЦБ России на 18.06.19

Коммерсантъвчера в 18:38

Как Центральный банк России борется с импортозамещением

Царьград15 июня в 10:30
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина

Обновлено в 03:00
Футбол

Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе

В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов

Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав

На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой

Обновлено в 03:22
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Общество

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России

"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин

Рабочая программа первого официального визита Зеленского в ФРГ начнётся со встречи с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила в его отравлении Шукшиных

Обновлено вчера в 23:39
Политика

В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой

Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры

Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 02:57
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты

Стали известны характеристики iPhone 2020 года

Обновлено в 02:25
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
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